Korku dolu anlar! Antalya'da 6 katlı inşaatta intihar teşebbüsü

OLAY, Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi’nde yapımı devam eden alışveriş ve kültür merkezinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce inşaatta bir süre çalışan 20 yaşındaki A.T., alacağı 4 bin TL’yi tahsil etmek için inşaata geldi. Parasını alamayan A.T., inşaatın en üst katına çıkarak uç noktaya gelip oturdu. A.T.’yi gören diğer işçiler durumu hemen yetkililerle haber verdi. Yetkililerin tüm çabasına rağmen şahsın oturduğu noktadan inmemesi ve alacağını istemesi üzerine durum polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri 20 yaşındaki A.T.’nin yanına giderek ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri zemine hava yastığını açtı. Polis ekipleri, yaklaşık 45 dakika sonra A.T.’yi ikna ederken, şahıs oturduğu yerden kalktı. Polis ekipleriyle birlikte aşağıya inen 20 yaşındaki A.T., sağlık ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından emniyete götürüldü.

A.T., 4 bin TL alacağını tahsil etmek için 6 katlı inşaatın en üst katına çıkarken, bazı işçiler inşaatın diğer noktalarından olayı izledi. İnşaat dışındaki vatandaşlar ise yaşanan olayı telefonlarıyla hem kayıt altına alırken, hem de izlediler.