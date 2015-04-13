Köprü üstünde korkutan patlama

Edinilen bilgilere göre, Okmeydanı Örnektepe Köprüsü üzerinde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle asfalttan bir anda alev topu çıkarken, çevredeki vatandaşlar paniğe kapıldı. Asfaltta ufak çaplı bir çukur oluşmasına neden olan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlamanın duyulmasıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Örnektepe köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yapılan ilk değerlendirmeye göre patlamaya yer altındaki elektrik kablolarının neden olduğu belirtildi.

Olayı gören vatandaşlar, "Büyük bir gürültü ile beraber ateş fışkırdı. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.