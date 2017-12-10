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Köpekten korkan bir şahıs, sahibi ile köpeğini bıçakladı

Karaman’da köpekten korkan bir kişi, sahibi ile köpeğini bıçaklayarak kaçtı

Köpekten korkan bir şahıs, sahibi ile köpeğini bıçakladı

Karaman’da köpekten korkan bir kişi, sahibi ile köpeğini bıçaklayarak kaçtı

10 Aralık 2017 Pazar 08:12
Köpekten korkan bir şahıs, sahibi ile köpeğini bıçakladı
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OLAY, akşam saat 22.30 sıralarında Külhan Mahallesi Kültür Sokağı girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, pitbul cinsi köpeğini gezdirmeye çıkaran Mustafa A., iddiaya göre köpekten korkan kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı bıçakla önce köpeği ağzından daha sonrada sahibi Mustafa A’yı kalçasında bıçaklayarak kaçtı. Kanlan içerisinde yere yığılan Mustafa A., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, ağzından yaralı olan köpeği de Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince köpek barınağına götürüldü.
Polis, olaya karışarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
KavgaKaramanKöpek
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