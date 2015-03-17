Köpekten kaçarken, kamyonun altında kaldı

Kaza , Bursa'nın Orhangazi ilçesi Göl yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göl yolundan Orhangazi’ye doğru yürüyerek gelmek isteyen Arzu Güneri (39), kaldırımdan yürüdüğü esnada sokak köpekleriyle karşı karşıya geldi. Köpeklerden kaçmak için aniden yola fırlayan Güneri, İ.Ş. (48) idaresindeki 16 PE 053 plakalı kamyonun altında kaldı. Kadını fark edip manevra yapmasına rağmen çarpmaktan kurtulamayan kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Güner, kanlar içinde yerde kalırken, ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan vatandaşlar yaptı. Orhangazi’deki 112 Acil Servis ekiplerinin görevde olmasından dolayı Gemlik’teki ambulans olay yerine yönlendirildi.

Vatandaşlar geciken ambulans nedeniyle tepki gösterirken, yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Güneri, daha sonra Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kamyon şoförü İ.Ş.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.