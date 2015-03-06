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Köpeğini gezdirirken öldürüldü

İzmir’in Konak ilçesinde köpeğini parka götüren genç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Köpeğini gezdirirken öldürüldü

İzmir’in Konak ilçesinde köpeğini parka götüren genç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü

06 Mart 2015 Cuma 09:30
Köpeğini gezdirirken öldürüldü
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OLAY, dün saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Adile Naşit Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta gezen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir erkek şahıs görünce durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada şahsın İsmail Alay (28) olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polis kaçan cinayet zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. İsmail Alay’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Öte yandan İsmail Alay’ın 'Zeyna' isimli Rottweiler cinsi köpeği sahibinin cesedine uzun süre bakarak gözünü ayırmadı. Mahalle sakinlerinden Şehmuz Kaya kendisinin de köpeğinin olduğunu ve İsmail Alay’la beraber köpeklerini gezdirdiğini ifade ederek “İsmail, efendi ve iyi bir çocuktu. Birlikte parka köpeklerimizi getirip gezdiriyorduk. Ne onunla ne de köpeğiyle bir sorun yaşamadık. Köpeği Zeyna ona çok bağlıydı ve sosyal bir köpekti, kimseye saldırmazdı. Bıçaklandığı sırada hiçbir şey yapmamış. Normalde bu köpekler sahibine zarar verilmesine izin vermez. Öldüren kişi hem İsmail'i hem de Zeyna'yı tanıyan biri olmalı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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Son Güncelleme: 06.03.2015 08:32
Anahtar Kelimeler:
Cinayetİzmir
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