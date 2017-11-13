Köpeğine Sistematik Olarak Tecavüz Eden Sapık, Köylüler Tarafından Görüntülendi

ÇORUM'DA bir şahıs kangal köpeğine tecavüz ederken köylülerce görüntülendi. Zanlı Sungurlu Jandarma Komutanlığı olaya müdahale ederek şahıs gözaltına alındı ve sorgulandıktan sonra savcılığa sevk edildi. Tecavüze mağduru kangal köpek ise kaymakamlığın koruması altına alındı.

KÖYLÜLER CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Çorum'un Sungurlu ilçesi İkizli Köyü'nde isminin K.K olduğu ileri sürülen bir şahıs, kangal cinsi köpeğine tecavüz ederken diğer köylülerce cep telefonuyla görüntülendi.

Köylüler, söz konusu şahsın eşi köyden ayrıldığında sürekli iğrenç eylemini gerçekleştirdiğini ancak kendisinden korktukları için müdahalede bulunamadıklarını kaydettiler. Tecavüzcü şahsın eylemine karşı nasıl bir mücadele sergileyeceklerini bilmeyen köylüler görüntüleri kamuoyu ile paylaşma kararı aldıklarını, iğrenç fotoğrafları hayvan hakları savunucuları ile paylaşmak suretiyle farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

GÖZALTINA ALINIP SORGULANDI

Olayın ajanimo.com sitesi sayesinde duyurulmasının ardından zanlı K.K Sungurlu Jandarma Komutanlığı olaya müdahale ederek şahıs gözaltına alındı ve sorgulandıktan sonra savcılığa sevk edildi. Tecavüze mağduru kangal köpek ise kaymakamlığın koruması altına alındı.

''CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL''

Evcil bir hayvana karşı tecavüz suçu işlenmişse; sahibinin şikayeti üzerine TCK'ya göre savcılıklar işlem yapıyor. Hayvanlar hukuk sistemizde "eşya" olarak kabul edildiği için TCK'nın 151. maddesindeki "Mala zarar verme" suçundan tecavüz sanığı dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılıyor.

''GÖREVSİZLİK KARARI VERİLİYOR''

Sahipsiz hayvanlarla cinsel ilişkiye ilişkin TCK'da özel bir hüküm olmadığı için savcılıklar bu tür eylemler konusunda ise "görevsizlik" kararı veriyorlar. Sahipsiz sokakta yaşayan hayvanlar için ancak bir hayvan severin çıkıp şikayet prosedürlerini tamamlaması halinde; Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/j maddesi çerçevesinde işlem yapılıyor. "Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak ve işkenceyi" yasaklayan bu maddeye göre eylem "kabahat" olarak cezalandırılıyor. İdari para cezası uygulanıyor. Ancak bu ceza 437 lira gibi caydırıcılığı olmayan bir meblağ.

HAYVANSEVERLERİN BEKLENTİLERİ

Peki hayvan severlerin yeni kanun düzenleme beklentisi ne? Öncelikle Türk Ceza Kanunu'nda özel olarak 'Topluma karşı suçlar' içinde 'Genel ahlaka karşı suçlar' başlığı altında ayrı bir suç olarak düzenlenmesini istiyorlar. Sokak hayvanları başta tüm hayvanlara yapılan tecavüz, eziyet, işkencenin TCK kapsamında suç sayılarak caydırıcı şekilde cezalandırılması ve hayvan haklarının korunması ortak talepleri.