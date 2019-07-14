Köpeği sevme bahanesiyle çaldı

Yaşlı bir adamın pekinez cinsi köpeği parkta sevme bahanesiyle yanına gelen 2 kişi tarafından çalındı

Köpeği sevme bahanesiyle çaldı
banner404

OLAY, Bursa'daki Yunusemre Parkı'nda meydana geldi 62 yaşındaki Ö.Ş. uzun zamandır baktığı pekinez cinsi köpeğini hava alması için parka çıkardı. O esnada 2 kişi Ö.Ş'nin yanına gelerek köpeği sevmek istedi. Köpeği kucaklarına alan şahıslar yaşlı adamdan uzaklaşmaya başladı. Şahısların uzaklaştığını gören Ö.Ş., şahıslardan köpeğini vermelerini istedi. 2 kişi Ö.Ş'yi darp ederek köpeği alıp olay yerinden uzaklaştı. Ö.Ş., hem kendisini darp eden hem de köpeğini çalan 2 kişi hakkında polise giderek şikayetçi oldu.

Yaşlı adamın şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, parkın etrafındaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerden birinin M.B. (38) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Gasp ekipleri yaptıkları çalışmalarla M.B'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, köpeğin ise satıldığı öğrenildi. Ekipler köpeği ve diğer şüpheliyi bulmak için çalışmalarına devam ediyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yaz gribine dikkat
Yaz gribine dikkat
  1. SAĞLIK

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472