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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca canından oldu

Eskişehir’de bir sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca araç gölete uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

ASAYİŞ 08.09.2019, 15:18 08.09.2019, 15:58
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca canından oldu
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ALINAN bilgiye göre, Sarısungur Mahallesi'nde bulunan Sarısungur Göleti yakınlarında seyreden Recep Tektaş idaresindeki 26 E 7867 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran Tektaş'ın hakimiyetini kaybetmesi ile yolun kenarında bulunan telleri aşan araç Sarısungur Göleti’ne düştü. Suya düşen otomobildeki yabancı uyruklu Zahra Özbek ile sürücü Recep Tektaş yaraladı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gölette bulunan otomobil ise çekici yardımıyla kenara çekildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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