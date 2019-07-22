Konya merkezli 'Bugs Bunny' operasyonu; yasa dışı bahis zanlısı 21 kişi tutuklandı

ÖRGÜT liderinin soyadından esinlenerek 'Bugs Bunny' adı verilen operasyonda 2,4 milyon lira para, 400 bin lira değerinde altın ve pırlanta ele geçirilirken, örgütün 132 milyon TL değerindeki 65 gayrimenkulüne ve 20 otomobile el konuldu. Ayrıca örgüt üyelerinin kullandığı 537 banka hesabına da tedbir konuldu.

8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. Polis 17 Temmuz günü Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Balıkesir illerinde daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın 26 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğu, 4 şüphelinin de arandığı belirlendi. Şüphelilerin iş ve evlerinde ele geçirilen çok sayıda bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan ve örgüt lideri olduğu ileri sürülen Kürşat Tavşan'ın yasal bir bahis sitesinde tahminci olduğu, bu siteye oynamak için girenleri örgüt elemanları tarafından kullanılan resmi olmayan sitelere yönlendirdiği, oradan kazanılan paradan da komisyon aldığı tespit edildi. Tavşan'ın ayrıca çalıştığı resmi sitede yaklaşık 1 milyon takipçisi olduğu ve en çok para kazandıran tahmincilerden olduğu belirtildi.

Örgüt üyelerenin yasadışı bahis sitelerinden kazandıkları paraları aklamak için sahte paravan şirketler kurdukları belirlendi. Örgütün bu paravan şirketleri iflas etti gibi gösterip ellerindeki paraları gayrimenkule yatırdıkları da ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 2.4 milyon lira para, 400 bin lira değerinde altın ve pırlanta ele geçirilirken, örgütün 132 milyon değerindeki 65 gayrimenkulüne, 20 otomobile el konuldu. Ayrıca örgüt üyelerinin kullandığı 537 banka hesabına da tedbir konuldu.