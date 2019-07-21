Konya'da feci kaza: Anne karnındaki bebek de öldü

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, hamile kadın ile eşi yaralandı - Ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan yaralı kadının karnındaki bebek, yaşamını yitirdi

Konya'da feci kaza: Anne karnındaki bebek de öldü
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KONYA'DA feci kaza. Mustafa Çetin (67)  idaresindeki 42 P 9216  plakalı otomobil, Yunak  Yavaşlı Kavşağı'nda, Semih Gürbüz (25) yönetimindeki 34 AEC 321 plakalı  otomobille çarpıştı.

 Kazada, sürücü Mustafa Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer  araçta bulunan Semih Gürbüz ve hamile eşi Rabia Gürbüz (23) yaralandı. Yaralılardan Rabia Gürbüz, ambulans helikopterle Akşehir'e, Semih  Gürbüz ise ambulansla Konya'ya sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının karnındaki 7,5 aylık bebeğin,  yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
 

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