Kontrolsüz kavşakta feci kaza: 1 çocuk öldü, 10 yaralı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 çocuk öldü, 4'ü çocuk 10 kişi de yaralandı.
KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR
Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Gülistan Caddesi ile 3081 Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Adalet Mahallesi'nden Yenişehir Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ertan Tara (44) idaresindeki otomobil, Mehmet Yıldız'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada, sürücüler Ertan Tara ve Mehmet Yıldız ile her iki araçta bulunan Süheyla (40), Betül (8), Berra (14) ve Mustafa Yasin Tara (6), Ahmet, Fatmaana, Birgül, Baran (15) ile Halis Boran Yıldız (13) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan 15 yaşındaki Baran Yıldız tedavi gördüğü Servergazi Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yaralılardan Mehmet Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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