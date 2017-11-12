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Kontrolsüz kavşakta feci kaza: 1 çocuk öldü, 10 yaralı

Denizli'de kontrolsüz kavşakta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 10 kişi de yaralandı

Kontrolsüz kavşakta feci kaza: 1 çocuk öldü, 10 yaralı

Denizli'de kontrolsüz kavşakta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 10 kişi de yaralandı

12 Kasım 2017 Pazar 12:34
Kontrolsüz kavşakta feci kaza: 1 çocuk öldü, 10 yaralı
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DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 çocuk öldü, 4'ü çocuk 10 kişi de yaralandı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza,  Denizli'nin Merkezefendi ilçesi  Bahçelievler Mahallesi'nde Gülistan Caddesi ile 3081 Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Adalet Mahallesi'nden  Yenişehir Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ertan Tara (44) idaresindeki otomobil,  Mehmet Yıldız'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada, sürücüler Ertan Tara ve  Mehmet Yıldız ile her iki araçta bulunan Süheyla (40), Betül (8), Berra (14) ve Mustafa Yasin Tara (6), Ahmet, Fatmaana, Birgül, Baran (15) ile Halis Boran Yıldız (13) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan 15 yaşındaki Baran Yıldız tedavi gördüğü  Servergazi Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaralılardan  Mehmet Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bahçelievler MahallesiMehmet YıldızDenizli3. Sayfa
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