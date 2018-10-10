Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 yaralı

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 yaralı
banner404

OLAY, dün saat 21.00'de, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Adları öğrenilemeyen 3 kişi, 07 YBH 06 plakalı otomobille Cebesoy Caddesi'nden Burhanettin Onat Caddesi istikametine seyir halindeyken araç kontrolden çıktı. Araç kaldırımı aştıktan sonra yol kenarında bulunan apartamanın korkuluklarını kırdı. Binanın zemin katında bulunan elektronik ürün satan dükkana çarpan otomobil, apartman bahçesinde güçlükle durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sağ ön tekerleği yerinden çıkarken aracın çarptığı dükkanın camları kırıldı. Çevredekiler, otomobildeki 3 kişinin araçtan çıkmasına yardımcı oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dans ederken başını zemine çarpan dansçı kurtarılamadı
Dans ederken başını zemine çarpan dansçı kurtarılamadı
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479