Kontrolden çıkan araç beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza , saat 22.00 sıralarında Etimesgut’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Etimesgut istikametinden, Samsun Yolu istikametine seyir halinde olan 06 DL 5269 plakalı otomobilin sürücüsü, Kuzey Çevre Yolu Eryaman Sapağı’na geldiğinde bilinmeyen bir nedenle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önündeki 06 CPR 36 plakalı beton mikserine arkadan çarptı.

Kazayı gören seyir halindeki diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu, otomobilde bulunan Recep Ali Sipahioğlu isimli kişinin hayatını kaybettiği, yanında bulunan arkadaşının ise ağır yaralandığı öğrenildi. Kazada ağır yaralan şahıs, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaza alanında geniş güvenlik önlemleri alırken, tek şeride düşen yolda, trafik kontrollü bir şekilde akmaya devam etti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



