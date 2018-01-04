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Konaklı'da feci kaza: Karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde 13.30'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Konaklı'da feci kaza: Karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde 13.30'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

04 Ocak 2018 Perşembe 13:47
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KAZA, saat 13.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Uyar’a (91) Antalya yönüne giden Mustafa Tuncer’in kullandığı 07 NZU 07 plakalı otomobil çarptı. Uyar, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenler diğer sürücüler, araçlarını durdurup jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uyar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yeri ve çarpan otomobilde detaylı inceleme çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluk oluştu.

İncelemelerin ardından Uyar’ın cesedi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 04.01.2018 18:27
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