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Konaklı'da spiralden çıkan kıvılcım yangın çıkarttı

Alanya'nın Konaklı Mahallesinde Admiral site içersinde Spiral makinesıyla tamirat yaparken kıvılcım çıkması sonucunda bahçedeki otların tutuşması sonucunda yangın çıktı. yangın kısa sürede söndürüldü

ASAYİŞ 21.08.2019, 15:44 22.08.2019, 00:40 Melike Temir
Konaklı'da spiralden çıkan kıvılcım yangın çıkarttı
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Mehmet AL
OLAY, dün saat 14.30 sıralarında Konaklı Mahallesi Admiral Sitesi içersinde bir kişi çalışırken Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle bahçedeki otluk alanda yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.Yangının Spiral makinasından çıkan kıvılcımdan çıktığını ifade eden Servet Sürenkök, “İşçiler spiral makinasıyla çalıştığı esnasında kıvılcım bahçedeki otlara sıçramış. Bu nedenden dolayı da yangın meydana gelmiş. Yoğun alev vardı. İtfaiye söndürdü” dedi.

#Alanya #Konaklı Mahallesi #Admiral Sitesi #kıvılcım #spiral #Yangın #Konaklı
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