Konaklı'da 'Marka' tartışması! Avukatlarla tartışan esnaf karakolluk oldu

SABAH saatlerinde Konaklı’daki büyük çarşıda özellikle butik, çanta ve hediyelik eşya satan işyerlerinde marka denetimi yapan avukatlar, ünlü markaların taklitlerini satan esnafı tek tek kayıt altına almaya başladı. Bu durumu fark eden çok sayıda esnaf ile avukatlar arasında tartışma yaşandı. Esnafın bildirmesi üzerine Konaklı’ya giden ALTSO Tekstil Komitesi Başkanı Ünal Çintaş ile Esnaf Odası Başkan Vekili Ali İhsan Özdemir, avukatlara müdahale etti. Tartışma daha da alevlenirken, bazı esnafların avukatlara sözlü olarak hakaret ettikleri iddiasıyla devreye jandarma ve polis girdi. Avukatların şikayeti üzerine çok sayıda esnaf gözaltına alınıp karakola götürülürken, avukatların şikayetlerinden vazgeçmedikleri öğrenildi. Çok sayıda esnafın halen karakolda ifade verdikleri de gelen haberler arasında.

'CEZAİ İŞLEM UYGULANMADI'

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanvekili Ali ihsan Özdemir’den ise konuyla ilgili bir açıklama geldi. Özdemir, ‘Konaklı beldemizde esnaflarımızdan gelen haber üzerine gittiğimizde, markacı avukatların geldiğini öğrendik. Olay yerine gidip avukat ile görüşerek herhangi bir tartışma ve sorun olmadan tutanaklar tutuldu herhangi bir esnafımıza cezai işlem uygulanmadı. Ardından işlemler yapıldı ve esnaflarımız ile beraber ayrıldık herhangi tartışma kavga ve sorun olmamıştır’ dedi.