Konaklı'da feci kaza: Karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

ALANYA’NIN Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Edinilen ilk bilgilere göre yaya geçidi bulunmayan bir noktadan yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayrıntılar birazdan…
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.