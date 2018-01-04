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Konaklı'da feci kaza: Karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde 13.20'de meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Konaklı'da feci kaza: Karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde 13.20'de meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

04 Ocak 2018 Perşembe 13:47
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ALANYA’NIN Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Edinilen ilk bilgilere göre yaya geçidi bulunmayan bir noktadan yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayrıntılar birazdan…

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Son Güncelleme: 04.01.2018 14:47
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