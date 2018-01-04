Konaklı'da feci kaza: Karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

ALANYA’NIN Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Edinilen ilk bilgilere göre yaya geçidi bulunmayan bir noktadan yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayrıntılar birazdan…