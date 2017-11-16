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Komşuların otopark kavgasında kan aktı!

Araç park meselesi yüzünden uzun süredir davalık olan ailelerin kavgasında 3 kişi yaralandı

Komşuların otopark kavgasında kan aktı!

Araç park meselesi yüzünden uzun süredir davalık olan ailelerin kavgasında 3 kişi yaralandı

16 Kasım 2017 Perşembe 11:40
Komşuların otopark kavgasında kan aktı!
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KONYA'DA aynı mahallede oturan iki ailenin otopark kavgası kanlı bitti. Evinden aldığı pompalı tüfekle komşularına ateş açan Mustafa Yılmaz Ç. 3 kişiyi yaraladı. Olay sonrası kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

Habertürk Hbaer Merkezi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre, olay dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. İddialara göre araları araç park meselesi yüzünden uzun süredir araları açık olan ve bu konuda davalık olan Ç. ve Ö. aileleri yine aynı konu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 39 yaşındaki Mustafa Yılmaz Ç., evinden getirdiği pompalı tüfeğiyle komşularına ateş açtı. Açılan ateş sonucu Fatih Ö. (29), babası Mehmet Ali Ö. (55) ve yeğeni Fatih Ç. (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati ehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından kaçan Mustafa Yılmaz Ç. ise suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.V

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