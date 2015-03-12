Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti

OLAY, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada tabancaya ateş açılması sonucu 25 yaşındaki T.Ö., elinden hafif şekilde yaralandı. T.Ö. kendisine ateş edeni görmediğini söyledi. Polis, olay yerinde 2 adet 9 mm çaplı boş kovan, 2 adet çekirdek parçası ile 2 adet av tüfeği boş tıpa ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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