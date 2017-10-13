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Komşuda zincirleme kaza

Manavgat'ta meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Komşuda zincirleme kaza

Manavgat'ta meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

13 Ekim 2017 Cuma 22:10
Komşuda zincirleme kaza
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EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ali Arslan’ın kullandığı 07 CLF 69 plakalı kamyonet, Karaöz Kavşağı’nda yeşil ışığın yanmasıyla birlikte orta şeritten sağ taraftaki Karaöz yoluna dönmeye çalıştı. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Bıdık’ın kullandığı 07 DBY 63 plakalı hafif ticari araç, kamyonete yandan çarptı. Yine arkadan gelen Hayri Boyacı’nın kullandığı 07 HCK 98 plakalı otomobil de hafif ticari araca arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan Mümine Yılmaz ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan Alanya-Manavgat karayolu, trafik polisleri ve vatandaşların kaza yapan araçları iterek yol kenarına kaldırmalarının ardından trafiğe açıldı.

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ZİNCİRLEMEKaza
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