Komşuda uyuşturucuya geçit yok

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gazipaşa'nın Kahyalar ve Gürçam Mahallesi'nde E.Y., H.Y., E.I. ve Y.E. isimli şahıslara ait ikametlerde arama yapıldı. Aramada 5 kilo kubar esrar, 80 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 200 TL ele geçirildi. Operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.