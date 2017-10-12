Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105932
ALTIN
151.670
DOLAR
3.6495
STERLİN
4.8390
EURO
4.3215
13 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Ekim 2017 Alanya -...
Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...
Siz de en az bir...
Göz kapağı estetiği ile ilgili bilinmesi gerekenler
Göz kapağı estetiği ile ilgili...
banner468

Komşuda uyuşturucuya geçit yok

Gazipaşa’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi

Komşuda uyuşturucuya geçit yok

Gazipaşa’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi

12 Ekim 2017 Perşembe 21:18
Komşuda uyuşturucuya geçit yok
banner404

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gazipaşa'nın Kahyalar ve Gürçam Mahallesi'nde E.Y., H.Y., E.I. ve Y.E. isimli şahıslara ait ikametlerde arama yapıldı. Aramada 5 kilo kubar esrar, 80 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 200 TL ele geçirildi. Operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GazipaşaJandarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Papağan' şebekesi üyesi 3 kişi tutuklandı
'Papağan' şebekesi üyesi 3 kişi tutuklandı
Manavgat'ta otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi
Manavgat'ta otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi
Manavgat'ta iş yerini açarken ceset buldu
Manavgat'ta iş yerini açarken ceset buldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim