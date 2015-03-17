Komşuda uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

MANAVGAT'TA jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışması sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.A.P., V.O., R.B., İ.Y., H.V. ve Suriye uyruklu A.S'yi takibe aldı. Jandarmanın eş zamanlı operasyonunda, 2 şüpheli Side Mahallesi'ndeki, bir şüpheli de Cennetler bölgesindeki evde, 3 şüpheli ise Sarılar Mahallesi'nde durdurulan otomobilde gözaltına alındılar. Şüphelilerin evleriyle otomobilde yapılan aramada 93 adet uyuşturucu hap, 1.1 kilo esrar tohumu, 25 gram kubar esrar, 50 gram 'kristal' tabir edilen uyuşturucuyla hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 10:48