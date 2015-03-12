Komşuda uyuşturucu baskını

12 Mart 2015 Perşembe 13:44
MANAVGAT'TA jandarma operasyonunda 710 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Side Mahallesi'nde oturan A.D'nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararıyla evde arama yaptı. Arama sonucunda, 10 adet saksı içerisinde canlı bitki bulunurken, yapılan incelemede canlı bitkilerin kenevir esrarından daha etkili olan skunk esrar bitkisi olduğu belirlendi. Ayrıca evde bitkinin kurusundan elde edilmiş kullanıma hazır 710 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Skunk esrar tohumunu Hollanda'dan getirerek evinde özel olarak yetiştirdiği belirtilen şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 12:48