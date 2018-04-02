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Komşuda ‘Tavuk’ operasyonu

İzinsiz olarak satılan kanatlı hayvanlar hakkında gelen şikayetleri değerlendirerek operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 800 tavuğa el koyup, idari para cezası uyguladı

Komşuda ‘Tavuk’ operasyonu

İzinsiz olarak satılan kanatlı hayvanlar hakkında gelen şikayetleri değerlendirerek operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 800 tavuğa el koyup, idari para cezası uyguladı

02 Nisan 2018 Pazartesi 23:07
Komşuda ‘Tavuk’ operasyonu
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GAZİPAŞA’DA izinsiz kanatlı hayvan satışı yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Belediye Fuar Alanı yanında bulunan boş alanda, izinsiz şekilde kanatlı hayvan satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren Gazipaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, izinsiz tavuk satışı yapan şahıslara yönelik koordineli operasyon düzenledi.
TAVUKLARA EL KONULDU
Yaklaşık 800 tavuğun ele geçirildiği operasyonda şahıslar, Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle bin 500 TL idari para cezasına çarptırıldı. Ele geçirilen yaklaşık 800 tavuğa ise, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından el konuldu. Tavukların toplam piyasa değerinin 15-20 bin TL arasında olduğu öğrenildi.
VATANDAŞIN SAĞLIĞI SÖZKONUSU
Konuyla ilgili açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, sağlıksız bir şekilde satışı yapılan tavuklara el konulduğunu dile getirdi. Kimsenin, vatandaşın sağlığı ile oynama hakkının bulunmadığını dile getiren Başkan Çelik “İnsanların sağlığı ile oynayan şahıslara gerekli cezalar uygulandı. Kimsenin vatandaşın sağlığı ile oynamaya hakkı yok. Bu tür işler yapılacaksa, kanunlara ve prosedürlere göre yapılmalı" dedi. 
Yapılan operasyonda yaklaşık 800 tavuğa el konulduğunu hatırlatan Çelik, Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gazipaşa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
TavukKomşuOperasyonu
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