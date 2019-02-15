Komşuda silahlı kavga

Gazipaşa'da Çağatay A'nın tabancayla ateş etmesiyle Hese Doğan bacağından yaralandı

Komşuda silahlı kavga
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PAZARCI Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'ndeki olay, önceki gün gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Hese Doğan ile Çağatay A., sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağatay A., tabancayla Hese Doğan'ı sağ bacağından vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hese Doğan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Gözaltına alınan Çağatay A. ise işlemleri için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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