Komşuda restoran yangını

GAZİPAŞA'YA bağlı Yeni Mahalle, İnönü Caddesi'ndeki bir restoran ın mutfak bölümünde dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Tüpten sızan gazın patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın sırasında içerideki müşteriler korku yaşadı. İçeridekiler korkuyla kendilerini dışarı atarken, yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın restoranda maddi hasara neden oldu.

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