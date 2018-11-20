Komşuda 'Radyatör' hırsızlığı

EDİNİLEN bilgiye göre Mehmet Dursun, 2 gün önce evinin önüne park ettiği 07 C 74919 plakalı minibüsünün ön panelinin açık olduğunu radyatörün yerinde olmadığını gördü. Dursun’un ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, araç üzerinde parmak izi ve diğer detaylar üzerinde incelemelerde bulundu. Son günlerde Sarılar, Ilıca ve Sanayi Sitesi çevresinde radyatör hırsızlığı olaylarını duyduğunu belirten Mehmet Dursun "Ben sanayi sitesinde tamirciyim. Son 1 hafta içerisinde 3-4 tane radyatör hırsızlığı olayını duydum. Bu gece de benim başıma geldi. Bunun bir şebeke işi olduğunu tahmin ediyorum. Güvenlik güçlerimizden bir an önce suçluları bulmasını bekliyoruz" dedi.