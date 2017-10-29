Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde hemen silin
Whatsapp'ta mesajınızı silebileceksiniz
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Komşuda polis göz açtırmadı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 günde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 2'si hırsızlık şüphelisi olmak üzere 3 kişi tutuklandı

Komşuda polis göz açtırmadı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 günde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 2'si hırsızlık şüphelisi olmak üzere 3 kişi tutuklandı

29 Ekim 2017 Pazar 20:28
Komşuda polis göz açtırmadı
banner404

MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü tarafından salı günü akşam saatlerinde evinin önünde motosikletinin çalındığı iddiasıyla polis merkezine başvuru yapan M.A.'nın ihbarı üzerine asayiş büro amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda motosikleti çaldığı tespit edilen Mahmut K. ve çalıntı motosikleti almak isteyen F.Ç. yakalandı. Suç eşyasını satın almaktan hakkında adli işlem başlatılan F.Ç. serbest bırakılırken, daha önceden de 4 motosiklet hırsızlığı suçundan arandığı belirlenen M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
MARKET HIRSIZI YAKALANDI
Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında alışveriş merkezinden gelen hırsızlık ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası ve parmak izi çalışmalarında mağazadan bir şişe içki çalınması olayını S.S.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Asayiş büro amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu, S.S. ve alkollü içeceği satın alan E.Ç. yakalandı. Hakkında hırsızlık malı satın almaktan adli işlem başlatılan E.Ç. serbest bırakılırken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. ise tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.
KAHVEYE KUMAR BASKINI
Perşembe günü bir ihbarı değerlendiren asayiş büro amirliği ekipleri, M.K.'ye ait kahvehanede denetim yaptı. Kahvehanede kumar oynadığı belirlenen İ.O., B,D. ve B.Ç.'ye 227 TL idari para cezası uygulanırken, işyeri sahibi M.K. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Kahvehanede bulunan kumar aletleri ve paralara el konuldu.
ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Geçen çarşamba günü Manavgat Ağır Ceza ilamat masasınca 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.O., asayiş büro amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Manavgat Emniyet Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da mahsur kalan kişi kurtarıldı
Alanya'da mahsur kalan kişi kurtarıldı
Genç kıza dehşeti yaşattılar... Çığlıklarına koştular
Genç kıza dehşeti yaşattılar... Çığlıklarına koştular
Sokak ortasında kalaşnikoflarla çatıştılar: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Sokak ortasında kalaşnikoflarla çatıştılar: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim