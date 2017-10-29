Komşuda polis göz açtırmadı

MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü tarafından salı günü akşam saatlerinde evinin önünde motosikletinin çalındığı iddiasıyla polis merkezine başvuru yapan M.A.'nın ihbarı üzerine asayiş büro amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda motosikleti çaldığı tespit edilen Mahmut K. ve çalıntı motosikleti almak isteyen F.Ç. yakalandı. Suç eşyasını satın almaktan hakkında adli işlem başlatılan F.Ç. serbest bırakılırken, daha önceden de 4 motosiklet hırsızlığı suçundan arandığı belirlenen M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

MARKET HIRSIZI YAKALANDI

Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında alışveriş merkezinden gelen hırsızlık ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası ve parmak izi çalışmalarında mağazadan bir şişe içki çalınması olayını S.S.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Asayiş büro amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu, S.S. ve alkollü içeceği satın alan E.Ç. yakalandı. Hakkında hırsızlık malı satın almaktan adli işlem başlatılan E.Ç. serbest bırakılırken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. ise tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

KAHVEYE KUMAR BASKINI

Perşembe günü bir ihbarı değerlendiren asayiş büro amirliği ekipleri, M.K.'ye ait kahvehanede denetim yaptı. Kahvehanede kumar oynadığı belirlenen İ.O., B,D. ve B.Ç.'ye 227 TL idari para cezası uygulanırken, işyeri sahibi M.K. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Kahvehanede bulunan kumar aletleri ve paralara el konuldu.

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Geçen çarşamba günü Manavgat Ağır Ceza ilamat masasınca 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.O., asayiş büro amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

