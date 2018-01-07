Komşuda müezzine hırsız şoku

GAZİPAŞA Veli Tuncer Camii Müezzini Hüseyin Özdemir'in Beyobası Mahallesi'ndeki lojmanda kaldığı daireden hırsızlık yapıldığı belirlendi. Eve gelen polis dairenin kapısının sert bir cisimle kırıldığını tespit etti. Evdeki 2 bin TL'nin yanı sıra Hüseyin Özdemir'in çocuklarına ait kumbaraların da çalındığını belirleyen polis, yaptığı incelemenin ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Diğer yandan ilçede yaz döneminden bu yana 12 din görevlisinin evine hırsızın girdiği belirtildi.