Komşuda mucize kurtuluş
Gazipaşa'da yol çalışmasında şarampolden yuvarlanan kamyonda maddi hasar meydana geldi
ASAYİŞ 23.09.2019, 19:11
KAZA, saat 14.30 sıralarında Gazipaşa'ya yaklaşık 55 kilometre mesafedeki Berem Yaylası'nda meydana geldi. Berem Yaylası'nda yürütülen yol çalışmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 DEU 89 plakalı hafriyat kamyonu, yolda çökme meydana gelmesi sonucu şarampolden yuvarlandı. Kazada yaralanan olmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Ters dönen kamyon olay yerine çağrılan çekici yardımıyla şarampolden çıkartıldı.
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