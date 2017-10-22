Komşuda motosikletle otomobil çarpıştı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Nazmi Ş. 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

EDİNİLEN bilgiye göre, Aşağı Pazarcı Mahallesi 4017 Sokak’ta seyir halindeki Nazmi Ş’nin kullandığı 07 LS 911 plakalı motosiklet ile sokağa çıkmakta olan Mustafa Kıdık’ın kullandığı 07 LGK 96 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet alev alarak tamamen yanarken otomobilde de büyük çapta hasar oluştu.

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