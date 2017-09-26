Komşuda motosiklet alarmı

ÖZELLİKLE gençlerin tehlikeli bir şekilde motosiklet kullanmalarını önlemek ve artan trafik kazalarının için denetimlerini arttıran trafik ekipleri, plakasız, kasksız, egzozu açık ve eksik evrakla trafiğe çıkan motosikletlere cezai işlem uyguluyor. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde 10.00-12.00 saatleri arasında motosiklet denetimi yapan trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücülere geçit vermedi. Polis ekipleri, kurallara uyan, kask takan ve evraklarını eksiksiz olarak bulunduran motosiklet sürücülerine de teşekkür etti. Okulların açılmasıyla birlikte motosiklet kullanımının büyük oranda arttığına dikkati çeken emniyet yetkilileri amaçlarının ceza yazmak değil, yaşanması muhtemel kazalara önlem almak olduğunu belirtti. Bazı öğrencilerin okula motosikletle Gidiş geliş yaptığına da dikkat çeken Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Okulların açılmasının ardından sıkça motosiklet uygulaması yapacağız. Kasksız ehliyetsiz ve eksik evrakla motosiklet kullanan sürücülere ceza uygulayacağız” dedi.