Komşuda korkutan yangın

CUMHURİYET Mahallesi'ndeki Cebeli Mevkii'nde lüks sitelerin arasında kalan arazide dün saat 12.30 sularında yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. 6 dönümde etkili olan yangında 6 zeytin ağacıyla 10 badem ağacı zarar gördü.

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