Komşuda korkutan yangın

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Çağlayan Mahallesi’nde 2 katlı binadaki Alaaddin Şeker’e ait evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunmasına rağmen evin oturma odası tamamen yandı. Yangın sırasında yanan dairede kimsenin bulunmadığı bildirildi. Yangın sırasında evin yanan evin pencerelerinden çıkan dumanlar Manavgat şehir merkezinden görülürken, evdeki kiracılar ve yangın haberi üzerine olay yerine gelen ev sahipleri büyük üzüntü yaşadı. Yangında evin oturma odası tamamen yanarken, dairenin tamamı da yangından zarar gördü. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye görevlileri yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerde bulundu.