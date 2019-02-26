Komşuda korkutan kaza

KAZA önceki gün saat 14.00 sıralarında Gazi Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fazıl Erdoğan'ın kullandığı 07 C 50107 plakalı servis minibüsü, aynı istikamete seyreden Yusuf Göktaş'ın kullandığı 07 ABE 924 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Yusuf Göktaş ve yolcu olarak bulunan Onur Mert Dündar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.