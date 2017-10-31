Komşuda korkunç intihar

KAHYALAR Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fatma Şahiner , önceki gün saat 13.30 sıralarında evinin önündeki dut ağacına bağladığı iple intihar etti. Şahiner'i görenler aşağı indirerek sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Şahiner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatma Şahiner'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şahiner'in evli ve 6 çocuk annesi olduğu bildirildi.

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