Komşuda kenevir operasyonu

GAZİPAŞA Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Karakolu ekiplerinin operasyonunda, hintkeneviri ektikleri belirlenen 61 yaşındaki Yaşar Ç. ile 44 yaşındaki Sami Ç. gözaltına alındı. Operasyonda, 415 kök hintkeneviri ele geçirildi. 2 şüpheli, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşar Ç. ve Sami Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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