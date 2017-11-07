Komşuda kaza: 1 yaralı

KAZA , saat 08.00 sıralarında D400 Karayolu, Denizkızı Kavşağı'nda meydana geldi. Murat Şaşmaz 'ın kullandığı 07 UB 071 plakalı motosiklet , sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Murat Şaşmaz ile motosiklette yolcu olarak bulunan babası Adem Şaşmaz yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazayı ufak sıyrıklarla atlatan baba Adem Şaşmaz'a kaza yerinde müdahale etti. Murat Şaşmaz ise ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.