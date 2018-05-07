Komşuda kask hayat kurtardı

EDİNİLEN bilgilere göre, saat 15.00 sıralarında D-400 Karayolu üzerinde Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde bulunan Arif Özsoy yönetimindeki 07 UR 642 plakalı motosiklet , Ekmel Mahallesi’ne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı Arif Özsoy’u Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan trafik polisleri, kazada motosiklet sürücüsü Arif Özsoy’un başında kaskının takılı olmasının olası bir can kaybını önlediğini belirtti. Hastanede tedavi altına alınan yaralı Özsoy’un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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