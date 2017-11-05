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Komşuda kamyonet uçuruma yuvarlandı

Gazipaşa'da yoldan çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Komşuda kamyonet uçuruma yuvarlandı

Gazipaşa'da yoldan çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

05 Kasım 2017 Pazar 21:47
Komşuda kamyonet uçuruma yuvarlandı
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KAZA, saat 13.00 sıralarında, Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Çağlar'ın (25) kullandığı 07 UJ 049 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Türker Tarık Tanrıverdi (22) hayatını kaybederken, sürücü Çağlar ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çağlar'ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Savcının incelemesinin ardından Tanrıverdi'nin cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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GazipaşaKorkunç KazaKamyonett
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