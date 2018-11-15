Komşuda kamyonet dereye uçtu

KAZA, önceki gün saat 17.00 sıralarında Gazipaşaya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Çörüş Mahallesi'nde meydana geldi. Şevki Durusoyun kullandığı 07 UJ 735 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metreden dere yatağına uçtu. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma da sevk edildi. Kazada sürücü Şevki Durusoy ile yanında yolcu olarak bulunan Muhammet Kaya, Alime Kaya, Süleyman Gümüş ve Fatma Durusoy çeşitli yerlerinden yaralandı. İtfaiye ve jandarma ekipleriyle birlikte çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralılar bulundukları yerden çıkartılarak, ambulanslara taşındı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Araçtakilerin mantar toplamak için Çörüş Mahallesi'ne gittiği, dönüş yolunda da kaza yaptıkları kaydedildi.