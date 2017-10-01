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Komşuda kaçak parfüm operasyonu

Manavgat'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda 1552 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen parfüm ele geçirildi

Komşuda kaçak parfüm operasyonu

Manavgat'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda 1552 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen parfüm ele geçirildi

01 Ekim 2017 Pazar 23:01
Komşuda kaçak parfüm operasyonu
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MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak parfüm satışı yapıldığı şeklinde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından Perşembe saat 21.00 sularında Aşağıhisar Mahallesi'nde bir depoya baskın yapıldı. Depoda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1552 adet parfüm ele geçirildi. Kaçak parfümlerle ilgili gözaltına alınan F.B., parfümleri İstanbul'dan satın aldığını ve Manavgat'ta kurulan pazarlarda İ.Ö. ile birlikte sattıklarını söyledi. F.B. ve İ.Ö. hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Komşuda Kaçak Parfüm
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