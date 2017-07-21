Komşuda kaçak operasyonu

MANAVGAT Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Antalya plakalı otomobil içerisinde gümrük kaçağı eşyaların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Durdurulan otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 elektronik sigara ile 37 elektro likit ele geçirildi. Otomobilin sahibi M.Y. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapılarak, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gümrük kaçağı ürünlere el konuldu.

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