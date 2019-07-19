Komşuda hırsız avı

MANAVGAT'IN Aydınevler Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli A.A.Ç, aynı gün Kasaplar Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 3 eldiven, el feneri, bijon anahtarı, imitasyon kolye ucu ve 1,1 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli hakkında ayrıca 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Polis merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilen A.A.Ç. savcılık sorgusundan sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer taraftan hakkında Mersin Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'hırsızlık' suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan Ü.A., Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalandı. Ü.A. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

