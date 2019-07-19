Komşuda hırsız avı

Manavgat'ta polisin düzenlendiği operasyonlarda yakalanan hırsızlık şüphelisi A.A.Ç ile hırsızlık suçundan 2 yıl hapis cezası olan Ü.A. tutuklandı

Komşuda hırsız avı
banner404

MANAVGAT'IN Aydınevler Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli A.A.Ç, aynı gün Kasaplar Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 3 eldiven, el feneri, bijon anahtarı, imitasyon kolye ucu ve 1,1 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli hakkında ayrıca 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Polis merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilen A.A.Ç. savcılık sorgusundan sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer taraftan hakkında Mersin Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'hırsızlık' suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan Ü.A., Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalandı. Ü.A. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
FETÖ'den gözaltına alınan havacılardan 8'i...
FETÖ'den gözaltına alınan havacılardan 8'i...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479