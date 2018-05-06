Komşuda görünmez kaza

GAZİPAŞA’DA kentsel dönüşüm kapsamında 3 katlı iş merkezinin yıkımı sırasında yaşanan kaza pes dedirtti. Cumhuriyet Meydanı'nda bir iş merkezinin yıkımına saat 09.00 sıralarında başlandı. İş merkezinin özel okula bitişik olan duvarının yıkımı sırasında iş makinesinin kepçesi, lise duvarını da yıktı. Okulun üç sınıfında hasara sebep olan kazada hafta sonu olması sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerin olmaması olası bir faciayı önledi. Duvarı yıkılan sınıflardaki klimalar enkaz altında kalırken, okulun elektrik aksamı kullanılmaz hale geldi. İş merkezi sahibinin isteği üzerine Gazipaşa Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir kazaya meydan vermemek için okulların tatil olduğu günde yıkımın yapılması ise faciayı önledi. Sınıf duvarları onarılarak lisede eğitime devam edileceği öğrenildi.