Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu
Yerli ve milli baz istasyonu ULAK hizmete giriyor
Yerli ve milli baz istasyonu...
Çalışan anneye büyük destek
Çalışan anneye büyük destek
Ayrıntılar belli oldu! 500 bin liralık evde 50 bin lira kazanç...
Ayrıntılar belli oldu! 500 bin...

Komşuda görünmez kaza

Gazipaşa’da kentsel dönüşüm kapsamında 3 katlı iş merkezinin yıkımı sırasında iş merkezi bitişiğindeki lisenin duvarı yıkıldı

Komşuda görünmez kaza

Gazipaşa’da kentsel dönüşüm kapsamında 3 katlı iş merkezinin yıkımı sırasında iş merkezi bitişiğindeki lisenin duvarı yıkıldı

06 Mayıs 2018 Pazar 22:25
Komşuda görünmez kaza
banner404

GAZİPAŞA’DA kentsel dönüşüm kapsamında 3 katlı iş merkezinin yıkımı sırasında yaşanan kaza pes dedirtti. Cumhuriyet Meydanı'nda bir iş merkezinin yıkımına saat 09.00 sıralarında başlandı. İş merkezinin özel okula bitişik olan duvarının yıkımı sırasında iş makinesinin kepçesi, lise duvarını da yıktı. Okulun üç sınıfında hasara sebep olan kazada hafta sonu olması sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerin olmaması olası bir faciayı önledi. Duvarı yıkılan sınıflardaki klimalar enkaz altında kalırken, okulun elektrik aksamı kullanılmaz hale geldi. İş merkezi sahibinin isteği üzerine Gazipaşa Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir kazaya meydan vermemek için okulların tatil olduğu günde yıkımın yapılması ise faciayı önledi. Sınıf duvarları onarılarak lisede eğitime devam edileceği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Kentsel Dönüşüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmdatlarına sahil güvenlik yetişti
İmdatlarına sahil güvenlik yetişti
Polisten kaçarken bacağını kırdı
Polisten kaçarken bacağını kırdı
Alanya'da Motosiklet Bisikletli kadına çarptı
Alanya'da Motosiklet Bisikletli kadına çarptı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim