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Komşuda fuhuşa rekor ceza

Manavgat’ta “Fuhuşa teşvik etmek” suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Komşuda fuhuşa rekor ceza

Manavgat’ta “Fuhuşa teşvik etmek” suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

08 Kasım 2017 Çarşamba 22:38
Komşuda fuhuşa rekor ceza
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek" suçundan 4 yakalama kararı ve toplam 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.K. (42) ile yine Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca aynı suçtan 24 ayrı yakalama kararı, toplam 22 yıl hapis ve 210 bin 300 TL adli para cezası bulunan K.A.'yı (50) yakaladı. K.A. ve E.K. haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne gönderildiler. 
 

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Anahtar Kelimeler:
ManavgaFuhuşa Teşvik EtmekHapis
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