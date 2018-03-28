Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi
Tesadüfen bulundu!
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı başınızı yakabilir
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 28 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Komşuda fuhuş operasyonu

Manavgat, Side ve Kumköy turizm bölgelerinde jandarma tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Komşuda fuhuş operasyonu

Manavgat, Side ve Kumköy turizm bölgelerinde jandarma tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

28 Mart 2018 Çarşamba 22:31
Komşuda fuhuş operasyonu
banner404

10 YABANCI uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine gönderildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Side, Selimiye ve Kumköy bölgesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği iddia edilen 12 şüpheliye yönelik, 14 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1'i Türk, 10'u yabancı olmak üzere toplam 11 mağdur kadın kurtarıldı.
İkametlerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 3 ajanda, 17 sentetik hap ve 3 banka dekontuna el konuldu. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı, 8'i hakkında adli işlem yapıldı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında yakalanan 1 Özbekistan, 9 Kırgızistan olmak üzere toplam 10 yabancı uyruklu kadın ülkelerine geri gönderilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KumköyManavgatSide
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor otomobil sahil yolunu birbirine katmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
Spor otomobil sahil yolunu birbirine katmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
Alanya’da otomobille motosiklet çarpıştı
Alanya’da otomobille motosiklet çarpıştı
Antalya'da çocuklu kadına tuvalette cinsel taciz
Antalya'da çocuklu kadına tuvalette cinsel taciz

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim