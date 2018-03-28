Komşuda fuhuş operasyonu

10 YABANCI uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine gönderildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Side, Selimiye ve Kumköy bölgesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği iddia edilen 12 şüpheliye yönelik, 14 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1'i Türk, 10'u yabancı olmak üzere toplam 11 mağdur kadın kurtarıldı.

İkametlerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 3 ajanda, 17 sentetik hap ve 3 banka dekontuna el konuldu. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı, 8'i hakkında adli işlem yapıldı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında yakalanan 1 Özbekistan, 9 Kırgızistan olmak üzere toplam 10 yabancı uyruklu kadın ülkelerine geri gönderilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

