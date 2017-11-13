Komşuda Facebook'tan veda edip canına kıydı

GAZİPAŞA'YA bağlı Sugözü Mahallesi'nde oturan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Cengiz Özdemir, dün saat 06.30 sıralarında evinin önündeki ceviz ağacına bağlı ipte ölü bulundu. Özdemir'i görenler ağaçtan indirip sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cengiz Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özdemir'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Cengiz Özdemir'in intihar etmeden birkaç saat önce sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden intihar mesajı paylaştığı tespit edildi. Özdemir, "Değerli arkadaşlar, bu günden sonra aranızdan ayrılıyorum. Ben başkaları gibi hiç mutlu olamadım" dediği mesajında, intiharına neden olduğunu iddia ettiği kişilerin isimlerini de yazarak savcılığa bildirilmesini istedi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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