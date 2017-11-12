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Komşuda eşe hüzünlü veda

Manavgat’ta hayatını kaybeden Alman turist, Alanya'dan giden din görevlisi eşliğinde Manavgat'ta toprağa verildi

Komşuda eşe hüzünlü veda

Manavgat’ta hayatını kaybeden Alman turist, Alanya'dan giden din görevlisi eşliğinde Manavgat'ta toprağa verildi

12 Kasım 2017 Pazar 21:48
Komşuda eşe hüzünlü veda
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MANAVGAT’A tatile gelen Türkiye ve Manavgat aşığı Alman turist Dieter Wolfgang Mayer (62), tatillerinin son gününde Çolaklı’da kaldıkları otelde fenalaştı. Mayer, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşinin Türkiye'yi ve Manavgat’ı çok sevdiğini belirten Dieter Wolfgang Mayer’in eşi Brigitte Mayer, oğlu Alexandre ile yaptığı görüşme sonucunda kocasını çok sevdiği Manavgat’ta toprağa verme kararı aldı. Antalya Adli Tıp Kurumu’nda gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Brigitte Mayer defin işlemi için Defin ve Cenaze Hizmetleri yetkilileri ile irtibata geçti. Gerekli evrak ve belgelerin tamamlanmasının ardından Dieter Wolfgang Mayer’in cenazesi Manavgat Kavaklı Mezarlığı içerisinde bulunan yabancılar mezarlığında Alanya’dan gelen kadın din görevlisinin yanı sıra eşi, oğlu ve Manavgat’ta bulunan arkadaşlarının katılımıyla dualar eşliğinde toprağa verildi. Dieter Wolfgang Mayer’in toprağa verilişi sırasında tabutunun üzerine beyaz ve kırmızı güller atılırken, eşi yazdığı duygusal veda mektubunu okudu. Brigitte Mayer, evlilikleri süresince kendisine yaşattığı her şey için eşine teşekkür ederek, eşinin mesleğinde kullandığı aletler, yiyecek, eldiven ve bere bıraktı. Tören sırasında Brigitte Mayer’in sürekli ağladığı gözlendi.
 

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ManavgatAlman TuristAlanya
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