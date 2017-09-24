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Komşuda elektrikli moped kazası

Gazipaşa’da meydana gelen kazada elektrikli moped sürücüsü genç kız yaralandı. Tescili yapılmadığı belirlenen moped ise trafikten men edilerek Yediemin Otoparkı'na çekildi

Komşuda elektrikli moped kazası

Gazipaşa’da meydana gelen kazada elektrikli moped sürücüsü genç kız yaralandı. Tescili yapılmadığı belirlenen moped ise trafikten men edilerek Yediemin Otoparkı'na çekildi

24 Eylül 2017 Pazar 21:42
Komşuda elektrikli moped kazası
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EDİNİLEN bilgilere göre kaza, D-400 Karayolu üzerindeki Merkez Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyir halinde bulunan Begüm M. (18) yönetimindeki plakası bulunmayan elektrikli moped, sürücüsünün aniden şerit değiştirmesi sonucu aynı yönden gelen Cemil Güngören (52) yönetimindeki 07 UL 621 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli moped, sürücüyle birlikte metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü Güngören ise orta refüje çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonucunda yaralanan Begüm M. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından müşahede odasına alınan Begüm M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Güngören ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza sonrası tescili yapılmadığı belirlenen elektrikli moped, trafik ekipleri tarafından bağlanarak Yediemin Otoparkı'na götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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GazipaşaMopedYediemin OtoparkıTescili
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